PC Estatal activa refugios y refuerza vigilancia por tormenta tropical “Raymond”

Los refugios temporales se encuentran distribuidos en los municipios de Aquila, Lázaro Cárdenas, Coahuayana, Tumbiscatío, Arteaga, Aguililla y Coalcomán.

La ubicación y detalles de cada uno pueden consultarse en el portal oficial: siir.michoacan.gob.mx.

Asimismo, se mantiene un operativo de monitoreo permanente de ríos, arroyos y zonas de riesgo, así como comunicación directa con autoridades municipales y federales para reforzar las acciones de prevención.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el sistema ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones Costa, Tepalcatepec, Bajío, Tierra Caliente, Infiernillo, Pátzcuaro-Zirahuén, Purépecha y Lerma-Chapala.