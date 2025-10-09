PC Estatal activa refugios y refuerza vigilancia por tormenta tropical “Raymond”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Coordinación Estatal de Protección Civil informa que la depresión tropical “Diecisiete-E” se ha intensificado a tormenta tropical “Raymond”, la cual se localiza frente a las costas de Guerrero y tendrá efectos en la costa michoacana, generando cielo nublado, chubascos, tormentas eléctricas y oleaje elevado.

Por instrucción del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, y como parte de las acciones preventivas ante la temporada de ciclones tropicales, Protección Civil Michoacán habilitó 55 refugios temporales en municipios de la franja costera para brindar resguardo a la población en caso de ser necesario.

Los refugios temporales se encuentran distribuidos en los municipios de Aquila, Lázaro Cárdenas, Coahuayana, Tumbiscatío, Arteaga, Aguililla y Coalcomán.

La ubicación y detalles de cada uno pueden consultarse en el portal oficial: siir.michoacan.gob.mx.