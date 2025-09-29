Paso Eréndira avanza: 442 millones para agilizar tránsito y beneficiar a 195 mil habitantes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla abrió la circulación del puente sur del Paso Eréndira, en las inmediaciones del Mercado de Abastos, en el sentido de la salida a Charo hacia el Tecnológico de Morelia.

El mandatario explicó que esto agilizará el tránsito vehicular en el libramiento norte, mientras continúa la obra donde se invierten 442 millones de pesos estatales para beneficio de más de 195 mil habitantes y más de 80 mil automovilistas que diariamente circulan por la zona.