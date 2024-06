Partidos políticos no están capacitando a sus perfiles mujeres: Araceli Gutiérrez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para la consejera del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Araceli Gutiérrez Cortés, el bajo incremento de presidentas municipales electas y el decremento de diputadas electas para la siguiente legislatura es muestra de la falta de capacitación a mujeres políticas por parte de sus respectivos partidos.

La consejera recordó que desde el 2003 los partidos políticos están obligados a destinar el 3% de sus prerrogativas a la capacitación política de sus mujeres y así generar perfiles fuertes para competir en los procesos electorales, no obstante, mencionó, esto no se está realizando.

"Cómo te explicas que desde el 2003 los partidos están obligados a destinar el 3% del financiamiento al fortalecimiento de cuadros femeninos y todavía te encuentras con partidos políticos que dicen no tener candidatas mujeres, eso significa que no están destinando el recurso de manera estratégica, seguramente están haciendo otro tipo de cosas con el recurso pero no se está destinando a formar lideresas que se sientan fortalecidas para ir a una campaña", dijo.

Además de la falta de capacitación, Gutiérrez Cortés mencionó otros factores por los cuales las mujeres no resultan fortalecidas para competir en elecciones como la falta de financiamiento y acompañamiento de sus partidos a sus respectivas campañas electorales.

En este sentido, refirió, en el 2021 se realizó una encuesta a mujeres políticas y más del 50% reconocieron no haber sido apoyadas económicamente y con capacitaciones por sus institutos políticos. Para este 2024 también se realizará ese ejercicio dentro de la red de candidatas.

"En este proceso estamos en el desarrollo de estos informes, estamos por cerrar la red de candidatas pero se les va a hacer su encuesta para identificar los factores y que generalmente no han dependido de ellas, sino de los partidos políticos que tiene que ver con financiamiento, capacitación y acompañamiento", dijo.