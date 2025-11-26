Partidos de oposición, detrás de manifestaciones de campesinos en Michoacán: Segob

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, afirmó que los alcaldes detrás de las manifestaciones de los productores de maíz son de partidos de la oposición; sin embargo, apuntó que no quitan la legitimidad de las acciones.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario dijo que son hasta el momento cuatro bloqueos en la Autopista de Occidente: Zinapécuaro, Ecuandureo, Panindícuaro y Vista Hermosa, así como carreteras estatales al interior del estado.

"Se retomó mesa de negociación nacional en la Segob de México; esperamos los resultados de esta negociación para que puedan levantarse los bloqueos", dijo.