Partidos de oposición, detrás de manifestaciones de campesinos en Michoacán: Segob

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, afirmó que los alcaldes detrás de las manifestaciones de los productores de maíz son de partidos de la oposición; sin embargo, apuntó que no quitan la legitimidad de las acciones.
En entrevista con medios de comunicación, el funcionario dijo que son hasta el momento cuatro bloqueos en la Autopista de Occidente: Zinapécuaro, Ecuandureo, Panindícuaro y Vista Hermosa, así como carreteras estatales al interior del estado.
"Se retomó mesa de negociación nacional en la Segob de México; esperamos los resultados de esta negociación para que puedan levantarse los bloqueos", dijo.
Sobre los alcaldes involucrados y que mencionó el martes el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, indicó que desde la vez pasada cuando los productores de maíz se manifestaron, detectaron a algunos alcaldes de la región que apoyaban a los campesinos.
"La Secretaría de Gobernación en México dijo que hay tintes políticos en las manifestaciones, y estos se replican en el estado. Más o menos son los bloqueos en los que están y por los municipios en los que están".
Raúl Zepeda dijo que no son alcaldes contrarios, sino de oposición los que están detrás; no obstante, añadió que el gobierno estatal no le quita legitimidad a la manifestación que los productores de maíz sostienen desde el pasado lunes.
