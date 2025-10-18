Participa Fiscalía General en la Jornada Multidisciplinaria y Toma de Muestras de ADN en Zitácuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, participó en la Jornada de Atención Multidisciplinaria (AM/PM) y Toma de Muestras de ADN, realizada los días 15 y 16 de octubre en el municipio de Zitácuaro.

La actividad se llevó a cabo en la Unidad Deportiva Salesiano, ubicada en la calle Abasolo Norte de la colonia Miguel Hidalgo, y contó con la colaboración de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán (CBM), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).