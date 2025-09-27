Participa Fiscalía General en la Jornada Multidisciplinaria y Toma de Muestras ADN, en Zamora

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, participó en la Jornada de Atención Multidisciplinaria (AM/PM) y Toma de Muestras ADN, realizada en el municipio de Zamora.

Este evento que tuvo como sede el auditorio del DIF Zamora, en la colonia Las Fuentes, contó con la participación de instituciones comprometidas con la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.