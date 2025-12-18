Participa Fiscalía General del Estado en la Primera Sesión Ordinaria 2025 del Sistema Estatal de Atención a Víctimas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán participó en la Primera Sesión Ordinaria 2025 del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, realizada en el Salón Independencia de Casa Michoacán, con la asistencia de representantes de dependencias estatales y órganos autónomos.
Durante la sesión se abordaron diversos temas relacionados con la atención y protección de las víctimas, entre ellos la toma de protesta de las y los integrantes del Sistema, así como la presentación de los informes sobre el avance de los Programas Estatales de Atención y Protección a Víctimas y el Informe Anual de Actividades 2025 de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
En representación del Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, Gerardo Andrés Herrera Pérez, Fiscal Especializado, hizo uso de la voz para señalar la importancia de seguir trabajando con la víctima como el eje principal de las acciones institucionales, tal como lo establece el Plan de Persecución del Delito 2025-2034.
Asimismo, se destacó la necesidad de continuar fortaleciendo la profesionalización del personal, actuar con vocación de servicio y trabajar con eficiencia y responsabilidad, para lograr mejores resultados con los recursos disponibles.
Finalmente, la Fiscalía General reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones que garanticen la dignidad y el respeto de los derechos humanos, atendiendo a las personas con un enfoque humano, sensible y cercano.
