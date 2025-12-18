Participa Fiscalía General del Estado en la Primera Sesión Ordinaria 2025 del Sistema Estatal de Atención a Víctimas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán participó en la Primera Sesión Ordinaria 2025 del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, realizada en el Salón Independencia de Casa Michoacán, con la asistencia de representantes de dependencias estatales y órganos autónomos.

Durante la sesión se abordaron diversos temas relacionados con la atención y protección de las víctimas, entre ellos la toma de protesta de las y los integrantes del Sistema, así como la presentación de los informes sobre el avance de los Programas Estatales de Atención y Protección a Víctimas y el Informe Anual de Actividades 2025 de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.