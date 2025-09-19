Participa en el Simulacro Nacional, prepara tu mochila de emergencia: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fomentar una cultura de prevención y autoprotección, en el marco del Segundo Simulacro Nacional 2025, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), reitera la importancia de contar con una mochila de emergencia lista en cada hogar, trabajo o escuela.

Esta mochila es un recurso indispensable para sobrevivir las primeras 72 horas después de un desastre, cuando los servicios de emergencia pueden estar colapsados o con difícil acceso, debe incluir agua y alimentos no perecederos, priorizar aquellos que sean livianos, altos en nutrientes, fáciles de abrir y consumir sin utensilios y que proporcionen un aporte energético adecuado.

Es importante preparar un directorio telefónico, fotocopias de documentos importantes en una bolsa de plástico sellada o bien, almacenados en una memoria USB; añadir ropa abrigadora, cobijas, un impermeable y un par de zapatos extra, para en caso de mojarse por las lluvias.

Para mantenerse informado, no olvidar un radio portátil con pilas de repuesto, así como lámpara, cerillos, encendedores y un juego extra de llaves de la casa. La mochila debe contener un botiquín de primeros auxilios completo y los medicamentos necesarios para cualquier miembro que siga un tratamiento médico.