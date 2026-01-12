Parte del Fortapaz será redirigida a la SSP: Finanzas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se prevé una reducción al Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz) que se destina a los municipios, informó Luis Navarro García, titular de la Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán (SFA), al precisar que dicho recurso será direccionado para fortalecer a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En entrevista para medios de comunicación, el secretario recordó que este fondo se ha utilizado para el equipamiento de corporaciones de seguridad municipales, así como para otras acciones, entre ellas la construcción de canchas y la implementación de distintos programas.

"Del Fortapaz se reduce el presupuesto que va dirigido a municipios, esto se enfocará directamente a Seguridad Pública del Gobierno del Estado […]", precisó.

Cuestionado sobre el porcentaje de la reducción, Navarro García indicó que aún no se cuenta con la cifra total, por lo que más adelante se dará a conocer.

Por consiguiente, Navarro García señaló que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) tendrá una reducción importante, lo cual se reflejará directamente en el Fortapaz.

"Con esto se fortalece la SSP, que traía un presupuesto, digamos, muy injusto, que incluso tenía problemas que heredó la administración anterior […] y eso evitaba que la Secretaría de Seguridad Pública tuviera un recurso para trabajar en óptimas condiciones", destacó.

