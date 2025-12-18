Parque Bajío Michoacán iniciará obras en primer trimestre del 2026: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar: Parque Bajío Michoacán avanza hacia su etapa de ejecución y contempla el inicio de obras durante el primer trimestre de 2026, en el marco de la visión de desarrollo económico con justicia social impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, informó la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán (Sedeco).

Con el inicio de obras programado para el próximo año, el Parque Bajío se perfila como uno de los proyectos industriales más relevantes para la región Centro-Oriente del estado, al concentrar inversión productiva, infraestructura estratégica y una vocación multisectorial orientada al crecimiento económico y la generación de empleo.