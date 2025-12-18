Parque Bajío Michoacán iniciará obras en primer trimestre del 2026: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar: Parque Bajío Michoacán avanza hacia su etapa de ejecución y contempla el inicio de obras durante el primer trimestre de 2026, en el marco de la visión de desarrollo económico con justicia social impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, informó la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán (Sedeco).
Con el inicio de obras programado para el próximo año, el Parque Bajío se perfila como uno de los proyectos industriales más relevantes para la región Centro-Oriente del estado, al concentrar inversión productiva, infraestructura estratégica y una vocación multisectorial orientada al crecimiento económico y la generación de empleo.
El secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Claudio Méndez Fernández, señaló que este polo representa una oportunidad para consolidar al estado como un nodo industrial competitivo. “Estamos sentando las bases para un crecimiento ordenado, con sectores estratégicos que generen empleo, valor agregado y desarrollo para la región”, afirmó.
El proyecto está orientado a la atracción de actividades de alto impacto económico, principalmente en los sectores automotriz, logístico y agroalimentario, lo que permitirá diversificar la estructura productiva de Michoacán y fortalecer su integración a cadenas nacionales e internacionales de suministro.
En particular, el enfoque sectorial incluye actividades vinculadas a la manufactura y transformación de componentes automotrices, servicios logísticos con conectividad ferroviaria y carretera, así como procesos agroindustriales para el manejo y conservación de alimentos, alineados a estándares de calidad e inocuidad.
La Sedeco destacó que el Parque Bajío Michoacán, ubicado en el municipio de Zinapécuaro, y con una superficie de 342 hectáreas se consolida como un detonador de inversión, empleo y crecimiento industrial para Michoacán.
RYE-