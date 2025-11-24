Paro de campesinos: reportan cuatro casetas bloqueadas en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con corte a las 10:00 horas de este lunes, autoridades estatales reportan al menos cuatro bloqueos activos en casetas de cobro en Michoacán.
De acuerdo con el C5i Michoacán, las casetas bloqueadas se encuentran en:
Panindícuaro: Autopista de Occidente, caseta de cobro (sentido México–Guadalajara).
Ecuandureo: Autopista de Occidente, caseta de cobro.
Zinapécuaro: Autopista de Cuota 15D Atlacomulco–Zapotlanejo, caseta de cobro.
Santa Casilda: Autopista Siglo XXI.
En todos los casos, se exhorta a evitar las zonas, buscar rutas alternas y prever demoras, ya que los cierres son totales y forman parte de la jornada de protesta convocada por organizaciones campesinas y del transporte.
Estas movilizaciones forman parte del Paro Nacional por el Campo, que desde temprano ha generado afectaciones en varios estados del país. En Michoacán, la situación se mantiene bajo monitoreo constante por parte de autoridades de seguridad y tránsito.
rmr