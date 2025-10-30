Parlamentaria Grecia Tavera presenta programa integral de reinserción social para mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La joven diputada del Parlamento Juvenil en el Congreso de Michoacán, Grecia Sofía Tavera Silva, presentó el programa "Mujer y Futuro", una iniciativa enfocada en la reinserción integral de mujeres privadas de la libertad, mediante acompañamiento psicoemocional, formación educativa, capacitación laboral y herramientas prácticas dentro y fuera del penal.

El programa, diseñado con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, busca fortalecer la autonomía y dignidad de las mujeres internas en los centros de reinserción social.

“El programa Mujer y Futuro responde a estas necesidades con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, entendiendo que la reinserción social solo es posible si se fortalece la autoestima, la capacidad de resiliencia, la independencia económica y la integración comunitaria”, detalló la joven diputada.