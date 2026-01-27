Michoacán

Paracho, Uruapan y Morelia: así mejorará la atención médica del ISSSTE en Michoacán

Paracho, Uruapan y Morelia: así mejorará la atención médica del ISSSTE en Michoacán
FOTOGRAMA
Brenda Cedillo
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En 2026, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pondrá en marcha seis proyectos clave en Michoacán como parte de un ambicioso plan nacional de infraestructura en salud que contempla 241 frentes de obra en todo el país.

Nuevas clínicas familiares en el estado

En el rubro de Atención Primaria, el ISSSTE construirá y ampliará dos Unidades de Medicina Familiar (UMF) en:

  • Paracho

  • Jiquilpan

Estas unidades buscan ampliar la cobertura de servicios de salud en regiones con alta demanda y fortalecer la atención de primer contacto para la derechohabiencia.

FOTOGRAMA

Mejoras hospitalarias en cuatro municipios

En el ámbito de Atención de Segundo Nivel, se anunciaron cuatro obras hospitalarias para Michoacán:

Obras en proceso de conclusión:

  • Rescate del Hospital General “Vasco de Quiroga”, en Morelia.

  • Ampliación de la Clínica Hospital, en Uruapan.

Obras con inicio en 2026:

  • Construcción de una nueva Clínica Hospital, en Cherán.

  • Rehabilitación integral de la Clínica Hospital, en Lázaro Cárdenas.

Estas intervenciones forman parte de un esfuerzo por modernizar la infraestructura médica estatal y asegurar servicios hospitalarios dignos, especialmente en municipios que históricamente han enfrentado rezago.

FOTOGRAMA

Panorama nacional del ISSSTE

Durante 2026, el ISSSTE tendrá activos en todo México:

  • 200 consultorios

  • 10 Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSAs)

  • 14 Unidades de Medicina Familiar (UMF)

  • 4 Clínicas de Medicina Familiar (CMF)

  • 13 Unidades Hospitalarias

Estas acciones forman parte de una política de fortalecimiento del sistema de salud institucional, con enfoque en infraestructura, cercanía y calidad del servicio.

BCT

Morelia
Uruapan
Michoacán
Paracho
ISSSTE
Grid

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com