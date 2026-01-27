Paracho, Uruapan y Morelia: así mejorará la atención médica del ISSSTE en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En 2026, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pondrá en marcha seis proyectos clave en Michoacán como parte de un ambicioso plan nacional de infraestructura en salud que contempla 241 frentes de obra en todo el país.
En el rubro de Atención Primaria, el ISSSTE construirá y ampliará dos Unidades de Medicina Familiar (UMF) en:
Paracho
Jiquilpan
Estas unidades buscan ampliar la cobertura de servicios de salud en regiones con alta demanda y fortalecer la atención de primer contacto para la derechohabiencia.
En el ámbito de Atención de Segundo Nivel, se anunciaron cuatro obras hospitalarias para Michoacán:
Rescate del Hospital General “Vasco de Quiroga”, en Morelia.
Ampliación de la Clínica Hospital, en Uruapan.
Construcción de una nueva Clínica Hospital, en Cherán.
Rehabilitación integral de la Clínica Hospital, en Lázaro Cárdenas.
Estas intervenciones forman parte de un esfuerzo por modernizar la infraestructura médica estatal y asegurar servicios hospitalarios dignos, especialmente en municipios que históricamente han enfrentado rezago.
Durante 2026, el ISSSTE tendrá activos en todo México:
200 consultorios
10 Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSAs)
14 Unidades de Medicina Familiar (UMF)
4 Clínicas de Medicina Familiar (CMF)
13 Unidades Hospitalarias
Estas acciones forman parte de una política de fortalecimiento del sistema de salud institucional, con enfoque en infraestructura, cercanía y calidad del servicio.
BCT