Paracho, Uruapan y Morelia: así mejorará la atención médica del ISSSTE en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En 2026, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pondrá en marcha seis proyectos clave en Michoacán como parte de un ambicioso plan nacional de infraestructura en salud que contempla 241 frentes de obra en todo el país.

Nuevas clínicas familiares en el estado

En el rubro de Atención Primaria, el ISSSTE construirá y ampliará dos Unidades de Medicina Familiar (UMF) en:

Paracho

Jiquilpan

Estas unidades buscan ampliar la cobertura de servicios de salud en regiones con alta demanda y fortalecer la atención de primer contacto para la derechohabiencia.