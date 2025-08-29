Paracho impulsa la preservación del purhépecha con curso gratuito

Paracho, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ayuntamiento de Paracho 2024-2027, en coordinación con la Regiduría y Dirección de Asuntos Indígenas y el INPI CCPI Cherán, lanzó la convocatoria al primer Taller de Lengua Purhépecha, un proyecto que busca rescatar y fortalecer esta lengua originaria a través de la lecto-escritura.
El curso está dirigido a personas a partir de los 15 años que sean originarias de la comunidad de Paracho, y se impartirá de manera presencial en la Casa de la Cultura de Paracho.
El taller iniciará el próximo jueves 4 de septiembre a las 4:00 pm, tendrá una duración de 3 meses y las clases se llevarán a cabo todos los jueves de 4:00 a 6:00 pm.
El cupo es limitado y el curso será totalmente gratuito.
Copia del INE
CURP
Acta de nacimiento
Comprobante de domicilio
Ficha de inscripción
Las inscripciones se realizan en la Oficina de Asuntos Indígenas, en un horario de lunes a viernes de 9:00 am a 2:00 pm y de 4:00 a 7:00 pm.
Con esta iniciativa, el gobierno municipal reafirma su compromiso con la preservación de la identidad cultural y lingüística de los pueblos originarios de Michoacán.
SHA