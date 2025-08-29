Michoacán

Paracho impulsa la preservación del purhépecha con curso gratuito

Las inscripciones se realizan en la Oficina de Asuntos Indígenas; el taller tendrá duración de tres meses.
Paracho, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ayuntamiento de Paracho 2024-2027, en coordinación con la Regiduría y Dirección de Asuntos Indígenas y el INPI CCPI Cherán, lanzó la convocatoria al primer Taller de Lengua Purhépecha, un proyecto que busca rescatar y fortalecer esta lengua originaria a través de la lecto-escritura.

El curso está dirigido a personas a partir de los 15 años que sean originarias de la comunidad de Paracho, y se impartirá de manera presencial en la Casa de la Cultura de Paracho.

El taller iniciará el próximo jueves 4 de septiembre a las 4:00 pm, tendrá una duración de 3 meses y las clases se llevarán a cabo todos los jueves de 4:00 a 6:00 pm.

El cupo es limitado y el curso será totalmente gratuito.

📋 Requisitos de inscripción

  • Copia del INE

  • CURP

  • Acta de nacimiento

  • Comprobante de domicilio

  • Ficha de inscripción

Las inscripciones se realizan en la Oficina de Asuntos Indígenas, en un horario de lunes a viernes de 9:00 am a 2:00 pm y de 4:00 a 7:00 pm.

Con esta iniciativa, el gobierno municipal reafirma su compromiso con la preservación de la identidad cultural y lingüística de los pueblos originarios de Michoacán.

