Para Uruapan, 600 mdp estatales para obras en 2026, anuncia Bedolla en su informe regional

Ramírez Bedolla destacó que, desde su llegada al Poder Ejecutivo, Uruapan se está transformando como no ocurría desde hace más de 50 años, ejemplo de ello es el teleférico, una de las obras más ambiciosas y visionarias en la historia del estado donde se invierten 3 mil 200 millones de pesos para dignificar la movilidad de las personas, además de 22 obras adicionales con 90 millones.

O como el puente elevado La Hielera, que actualmente se construye con 381 millones de pesos y que presenta un 80 por ciento de avance; la ampliación del Paseo Revolución, que en una segunda etapa se invierten 100 millones, y que para 2026, anunció, habrá una tercera fase con 60 millones para ir del parque La Pinera al camino a Zumpimito, y que para 2027, se prevé que llegué hasta la salida a Lombardía.

Informó que, junto con los colectivos del municipio, se emprendió la modernización del transporte público, por lo que este año llegarán los primeros 80 camiones urbanos de los 240 que en total brindarán un servicio digno, accesible y seguro, con sistemas de prepago, cámaras de vigilancia y accesibilidad universal.