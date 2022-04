Para Tarímbaro, poco más de 16 mdp que podrá acceder por Fortapaz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El municipio de Tarímbaro tendrá un poco más de 16 millones de pesos en materia de seguridad como parte del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz (Fortapaz), indicó el presidente municipal, Bladimir González Gutiérrez.

En entrevista, el edil comentó que observa que el programa es en benefició, ya que podrán acceder a cerca de 11 millones del fondo y el resto será aportado por el municipio.

Dentro de los proyectos están los rubros de equipamiento de oficinas, de protección al elemento y patrullas. Destacando 90 cámaras que serán instaladas en el municipio, debido a que como parte de los lineamientos para acceder al fondo se tienen que adaptar a una serie de requerimientos.

“No me quejo del Fortapaz es complicada la situación la necesidad es mayor, pero si me llegan 11 millones y me sirven bienvenidos, qué haría con cinco millones”, apuntó.

