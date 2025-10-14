Para proteger al campo, Bedolla envía a Sheinbaum propuesta de precios justos del maíz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Convencido de que el campo mexicano debe continuar como motor de bienestar y economía para el país, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla envió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo una propuesta que contribuya a garantizar precios justos del maíz y a fortalecer la soberanía alimentaria.

Construida a partir de mesas de trabajo con agricultores michoacanos y en atención a sus demandas, el mandatario puso a consideración una estrategia orientada a reordenar el mercado interno y garantizar precios justos para el maíz a nivel nacional, al considerar que Michoacán es uno de los estados agroindustriales más importantes de México, al ser líder en el valor de producción agrícola.