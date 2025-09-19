Michoacán

Para primera etapa del nuevo edificio, TEEM necesitará 40% del presupuesto del proyecto

NAOMI CARMONA
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la colocación de la primera piedra de la nueva sede del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), la magistrada presidenta, Alma Bahena Villalobos, detalló que, para la primera etapa, el proyecto requiere el 40% de los 115 millones de pesos totales previstos para la construcción.

“En una primera etapa, de así aprobarlo el pleno del Congreso del Estado y del Tribunal Electoral, sería solicitar un 40% del presupuesto para poder lograr la cimentación y, consecutivamente, pues a lo mejor en unos dos años más, que se pueda refrendar esta solicitud de gestión y dotación presupuestaria para el proyecto ejecutivo. Evidentemente que esto dependerá de la suficiencia presupuestal”
afirmó Bahena Villalobos en entrevista

El nuevo edificio tendrá 4 mil 870 metros cuadrados de construcción y capacidad para 145 personas. Incorporará iluminación natural, accesibilidad para personas con discapacidad y protocolos de seguridad, superando las limitaciones del actual inmueble del TEEM, que solo tiene una salida de dos metros para evacuar a 120 colaboradores.

La primera etapa, que requiere unos 46 millones de pesos, será gestionada ante el Congreso para 2026, con un convenio que permitirá a la Secretaría de Obras Públicas ejecutar los fondos directamente, evitando intermediarios.

"Para que nosotros no tengamos ningún problema con el tema de la ejecución y de la realización de pagos cuando nuestra función es impartir justicia, es que nosotros establezcamos un convenio de colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado para que sean ellos quienes reciban el dinero y ejecuten la obra, sin que tenga que el Tribunal Electoral estar haciendo la terciarización de la entrega del recurso y la dotación, sino que del mismo gobierno del Estado, una vez que se pudiera etiquetar para el Tribunal, se entregue directamente a la Secretaría de Obras Públicas"
detalló

Con base en lo anterior, Bahena Villalobos destacó que el proyecto ejecutivo elimina obstáculos previos del Congreso para asignar recursos, al contar con un plan claro.

