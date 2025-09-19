Para primera etapa del nuevo edificio, TEEM necesitará 40% del presupuesto del proyecto

El nuevo edificio tendrá 4 mil 870 metros cuadrados de construcción y capacidad para 145 personas. Incorporará iluminación natural, accesibilidad para personas con discapacidad y protocolos de seguridad, superando las limitaciones del actual inmueble del TEEM, que solo tiene una salida de dos metros para evacuar a 120 colaboradores.

La primera etapa, que requiere unos 46 millones de pesos, será gestionada ante el Congreso para 2026, con un convenio que permitirá a la Secretaría de Obras Públicas ejecutar los fondos directamente, evitando intermediarios.