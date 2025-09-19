Para primera etapa del nuevo edificio, TEEM necesitará 40% del presupuesto del proyecto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la colocación de la primera piedra de la nueva sede del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), la magistrada presidenta, Alma Bahena Villalobos, detalló que, para la primera etapa, el proyecto requiere el 40% de los 115 millones de pesos totales previstos para la construcción.
El nuevo edificio tendrá 4 mil 870 metros cuadrados de construcción y capacidad para 145 personas. Incorporará iluminación natural, accesibilidad para personas con discapacidad y protocolos de seguridad, superando las limitaciones del actual inmueble del TEEM, que solo tiene una salida de dos metros para evacuar a 120 colaboradores.
La primera etapa, que requiere unos 46 millones de pesos, será gestionada ante el Congreso para 2026, con un convenio que permitirá a la Secretaría de Obras Públicas ejecutar los fondos directamente, evitando intermediarios.
RPO