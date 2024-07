Para posibles elecciones extraordinarias el recurso económico sería mínimo: IEM

También hay que ser claros, no se compararía -el gasto- lo que se requeriría para eso no se compara con una elección en todo el estado, realmente la necesidad de recursos es mínima ya sea que provengan de la misma administración del instituto o que en su momento se tuviese que pedir, pero realmente no es mucho porque muchas cosas ya se tienen como material electoral"

Ignacio Hurtado Gómez