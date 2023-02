Para garantizar exportación de aguacate legal Secma certificará huertas michoacanas

En entrevista para Radio Fórmula Noticias Michoacán, con Mario Hernández, que se transmite en el 101.5 de FM de 15:30 a 17:00 horas, el funcionario estatal reconoció que aproximadamente el 30% de las huertas donde se cultiva aguacate podría ser ilegal, por lo que la certificación estará basada en un estudio realizado por Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA-UNAM), y que establece el 70% de las huertas se encuentran en suelo agrícola sin el cambio de uso de suelo.

Y es que la Secma no tiene la certeza de que el 100% del producto se haya cosechado en suelo agrícola legal:

"Nosotros no tenemos esa certeza, por eso vamos a hacer la certificación, lo que nos va a poder permitir a nosotros y a quien compra el aguacate en el extranjero pedir la certificación y tener la certeza de que el aguacate viene de una huerta legal, que no está dañando al medio ambiente y que no deforestó".

Recordó que es el gobierno federal el encargado de verificar el producto que se exporta a otros países.

"A quien le toca realizar actuaciones en este sentido es a la Profepa o a la Fiscalía, porque es un delito el cambio de uso de suelo. A nosotros se nos instruyó desde el inicio de esta administración ver cómo podemos ayudar a las autoridades federales para que se aplique la ley".

La estrategia es distinguir ambos terrenos: el agrícola a cargo de productores que no violan la ley, y el explotado por cambio de uso de suelo.

A decir de Méndez López, la propuesta que se elaboró de la mano del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, ya está lista y únicamente falta trabajar en la parte jurídica para materializar un decreto de certificación ambiental.