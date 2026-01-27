Para garantizar defensa adecuada, convenian Tribunal Anticorrupción y Fiscalía General del Estado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de una colaboración estrecha, establecida sobre objetivos comunes como fortalecer el estado de derecho y garantizar la legalidad administrativa en el ámbito público de la entidad, hoy el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán (TAAM) firmó un Convenio de Colaboración Institucional con la Fiscalía General del Estado (FGE).

Entre otras acciones, con dicho convenio el Tribunal podrá garantizar el derecho a una defensa adecuada a personas servidoras públicas de la Fiscalía sujetas a procedimientos de responsabilidad administrativa, de forma que se cumpla el principio de imparcialidad y se equilibre el poder sancionador del Estado, “sin dejar de ponderar el interés público”, se subrayó en el acto, desarrollado en el edificio central del TAAM en Morelia.

Para el Tribunal, “resulta de suma importancia este convenio con la Fiscalía, pues somos instituciones que, con acciones distintas, combatimos a la corrupción; somos instituciones garantes de la legalidad del derecho y la justicia y, en esa lógica, debemos celebrar esta atinada y correcta coordinación institucional”, indicó la magistrada presidenta, Lizett Puebla Solórzano, en representación del Pleno.

Nuestra encomienda, es que la defensa jurídica dé “respeto a la garantía contenida en el artículo 17 constitucional, de que todas las personas tengan una defensa adecuada”, indicó la magistrada presidenta del TAAM, señalando la vía del respeto al derecho, y la legalidad, atrae beneficios colectivos para la entidad y el país.

El fiscal general, Carlos Torres Piña, también destacó la importancia de la colaboración institucional para avanzar en la anticorrupción michoacana, en este caso, a través de un “documento marco que nos permitirá tener una estrecha relación en diferentes rubros”.

Al destacar que la iniciativa del convenio se dio a través de los respectivos Órganos Internos de Control de ambos organismos autónomos, el fiscal Torres Piña expresó su interés por trabajar en conjunto para fortalecer la aplicación y el acceso a la justicia en la entidad.

“Queremos trabajar de manera coordinada con el Tribunal; por eso agradezco este convenio, pues ayudará mucho a las instituciones para desempeñar sus labores pero, sobre todo, a la ciudadanía (…) al procurar que en las áreas públicas siempre exista transparencia, combate a la corrupción y trabajo honesto que atienda los procesos con transparencia y conforme a derecho”, declaró.

Este acto fue acompañado por las magistradas Swany Peña Reyes y Azucena Marín Correa; así como los magistrados Carlos Enrique Verduzco Hurtado y Sergio Alberto Martínez Ocampo, integrantes del Pleno del TAAM, así como por titulares e integrantes de Fiscalías especializadas y Direcciones de la FGE.

Como testigos de honor participaron las contralorías de ambas dependencias a través de sus titulares: la maestra Alondra Godínez Navarrete, OIC de la FGE y, el maestro David Acosta Álvarez, OIC del TAAM.

BCT