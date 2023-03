Para evitar un fraude en 2024, el pueblo debe salir a votar: Sheinbaum

Y precisamente sobre las constantes reuniones que ha sostenido con el gobernador michoacano, explicó que tienen relación con el interés que existe en los sistemas de transporte que se usan en la Ciudad de México.

"Él desde hace tiempo me había dicho que estaba muy interesado (en el cablebús); es más, lo invitamos cuando era gobernador electo, a la inauguración del cablebús de Iztapalapa y desde entonces se interesó mucho; me preguntó que con quién lo habíamos hecho; le pedí a mi equipo de Movilidad (que lo apoyara), y entonces ahora que vino me estuvo planteando que cómo vería yo, con la experiencia que hemos tenido en la ciudad, un teleférico o cablebús en Uruapan, y pues parece una gran propuesta, la verdad, y lo vamos a apoyar en todo lo que requiera".