Para evitar huachicoleo habrá Guardián del Agua en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A poco más de dos años de haber implementado el Guardián Forestal, una herramienta satelital para proteger los bosques, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció la creación del Guardián del Agua.

En el marco de la entrega de la iniciativa de reforma en materia de medio ambiente, este jueves al Congreso del Estado, el jefe del Ejecutivo estatal afirmó que pronto trabajarán con un Guardián del Agua para evitar el saqueo del vital líquido en toda la geografía michoacana.

Durante el evento que se llevó a cabo en Casa Michoacán, Ramírez Bedolla aseguró que tienen detectadas 37 mil ollas de agua en el estado, mismas que están en análisis y supervisión para determinar cuántas cuentan con los permisos necesarios y cuántas están actuando al margen de la ley, causando problemas al medio ambiente, como la sequía.