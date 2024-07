Para elecciones extraordinarias en Chavinda e Irimbo, IEM espera determinación del TEPJF

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, recordó que, para comenzar con la logística de las elecciones extraordinarias en Chavinda e Irimbo, el órgano primero debe esperar a que la sentencia de nulidad de ambas elecciones quede firme por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Es de recordar que el tribunal local declaró la semana anterior la nulidad de ambos municipios; en Chavinda por la participación del candidato de Movimiento Ciudadano, Armando Pérez, en una festividad religiosa usando los colores y logo de su partido; y en Irimbo, por violencia política de género que sufrió una candidata.

A decir del consejero, el IEM cuenta con el recurso para llevar a cabo elecciones extraordinarias, esto al considerar que el gasto no representa una gran cantidad, no obstante, no adelantó alguna cifra pies el instituto actualmente está realizando el análisis de cuánto costó finalmente todo el proceso electoral 2023-2024.