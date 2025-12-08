Para el 2026 Michoacán tendrá 107 mil mdp; Congreso aprueba presupuesto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Congreso de Michoacán, en sesión extraordinaria celebrada en una sede alterna, aprobó la Ley de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026. El presupuesto total autorizado asciende a 107 mil 884 millones 611 mil 261 pesos, lo que representa un incremento de alrededor del 9 % respecto al ejercicio anterior.

Este nuevo presupuesto representa un aumento de 8 mil 949 millones 136 mil 946 pesos en comparación con los 98 mil 935 millones 474 mil 315 pesos aprobados para 2025. La mayor parte del financiamiento, el 90.46 %, provendrá de ingresos de fuentes de origen federal (97 mil 590 millones 615 mil 660), mientras que los ingresos de fuentes de origen local sumarán 10 mil 293 millones 995 mil 601 pesos, equivalente al 9.54 % del total.

La política de gasto para 2026 se sustenta en tres ejes fundamentales, según el dictamen aprobado. El primero es la disciplina financiera y equilibrio presupuestal, asegurando que Michoacán mantenga una política de gasto sin déficit y un nivel de endeudamiento dentro de los límites sostenibles establecidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios (LDFEFM).