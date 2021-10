Panteones Municipales Listos para este 1 y 2 de noviembre en LC

De igual manera se mejoraron los caminos para el tránsito de las familias, sin embargo, para evitar el congestionamiento vehicular, en los accesos principales a los panteones se darán prioridad a personas que tengan algún tipo de discapacidad, por lo que pidió la comprensión de la población para acceder a los camposantos.

Por último, Vicente Solano afirmó que a unos días de que el Huracán Rick golpeará al municipio, los panteones no registraron graves afectaciones, por lo que se encuentran en condiciones para recibir a los visitantes, en horario de 7 de la mañana a 7 de la tarde, no sin antes recordarles que no se permitirá el acceso a aquellos que no respeten las medidas sanitarias, como es el uso de cubre bocas y gel antibacterial.