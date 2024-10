Panistas michoacanos anuncian apoyo a Adriana Dávila por la dirigencia nacional

Entre los presentes en la rueda de prensa estuvo Salvador López, ex presidente de Morelia, dos veces ex candidato a la gubernatura de Michoacán y ex militante panista, quien afirmó que, pese a ya no pertenecer formalmente al partido, apoya a Adriana Dávila para recuperar al albiazul.

Sobre la "descomposición" del PAN dijo, algunos de los responsables son el actual dirigente Marko Cortés, Jorge Romero, Santiago Creel, entre otros, y advirtió además de los señalamientos, interponer acciones por supuesto enriquecimiento a expensas de Acción Nacional.