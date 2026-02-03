PAN Michoacán insiste en el debate abierto sobre reforma electoral y defiende plurinominales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, Carlos Quintana Martínez, se pronunció a favor de un debate amplio y democrático sobre la reforma electoral federal que impulsa el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El panista enfatizó que eliminar las diputaciones y senadurías plurinominales —una de las propuestas en discusión— sería un retroceso para la pluralidad política y un paso hacia el autoritarismo, al debilitar los contrapesos que han fortalecido la democracia mexicana.

La reforma electoral, que se espera sea presentada formalmente en febrero de 2026, busca modificar aspectos del sistema electoral como el financiamiento de partidos, la representación proporcional y la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE). El proyecto incluye mecanismos para reducir costos en el sistema electoral —uno de los más caros del mundo— y garantizar la representación de minorías, pero con cambios en la asignación de plurinominales. La presidenta Sheinbaum ha defendido que la reforma no implica autoritarismo, sino ajustes para eficiencia y equidad.

Quintana Martínez reconoció la necesidad de reformas, pero insistió en que deben construirse con consenso y apertura a todas las voces.

“Lo más sano para la democracia de México es abrir el debate y es escucharnos y comprender los grandes cambios que se le tienen que hacer a una reforma electoral. Eso sería lo más sano. Y yo espero que exista la voluntad de Morena por escuchar las diferentes voces”, declaró el dirigente panista.

El líder del PAN michoacano recordó que las plurinominales han sido clave en el desarrollo democrático del país desde su creación en 1977, permitiendo la entrada de minorías y contrapesos al poder mayoritario.

“Pero recordemos que ellos y la democracia de este país se fue desarrollando gracias a los contrapesos y que en muchas ocasiones los contrapesos lo hicieron los plurinominales. Entonces no vengamos con que ya no son necesarios porque eso yo le llamo es querer tener el control y ser autoritario y eso sería muy mal mensaje para la vida democrática de este país”, afirmó.

En el contexto nacional, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, ha expresado disposición al diálogo con Morena, pero rechaza la eliminación total de la representación proporcional. Romero ha propuesto alternativas como cambiar el mecanismo de listas cerradas por uno que privilegie a los “mejores segundos lugares” o incluso adoptar esquemas como el “inciso B”, manteniendo la pluralidad sin listas partidistas exclusivas.

En este sentido, Quintana Martínez llamó a Morena a mostrar voluntad de escucha, ya que la oposición ha sido crítica con propuestas que perciben como concentradoras de poder. El dirigente panista subrayó que un sistema sin contrapesos efectivos pondría en riesgo la democracia mexicana, especialmente en un estado como Michoacán, marcado por desafíos de seguridad y pluralidad política.

