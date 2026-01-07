PAN Michoacán descarta alianzas con Morena y PRD, pero deja abierta la puerta al PT

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Carlos Quintana Martínez, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, señaló directamente a los dos partidos con los que no hay ninguna posibilidad de una alianza electoral para el 2027: PRD y Morena; no obstante, con el resto de los institutos políticos no cerró las puertas del partido, incluyendo PT y PVEM, aliados de Movimiento de Regeneración Nacional.
En rueda de prensa, el líder panista indicó que la decisión final se tomará tras un proceso de escucha interna, pero anticipó que la exclusión de Morena y el PRD es firme. Al ser cuestionado directamente sobre la posibilidad de establecer una alianza con el Partido del Trabajo, Quintana Martínez se mostró cauteloso, pero no categórico en el rechazo, a diferencia de los otros dos institutos políticos.
El dirigente enfatizó que su postura inicial es trabajar para enfrentar el proceso electoral de forma individual, pero que está dispuesto a considerar otras opciones tras el diálogo con su militancia.
—¿Y con el PT sí hay posibilidad?
—"Yo no digo que sí, yo lo que digo es que con dos no; con los demás estoy dispuesto a escuchar y a ir construyendo y escuchándonos a todos y todas al interior del PAN. No podría decir que con uno prefiero ir, no, mi postura es que Acción Nacional tiene que seguir trabajando para poder ir a enfrentar el proceso electoral solo, pero quiero escuchar los diferentes comentarios de los diferentes liderazgos."
Respecto al PRD, Quintana Martínez recordó la "traición" de Araceli Saucedo, senadora perredista que le dio la espalda al PAN al llegar al Legislativo, pese a haber abanderado las causas del PAN.
"Primero les pregunto, ¿existe todavía el PRD? No sé si existe. Pero después de lo ocurrido, a ver, la traición en el Senado de la República, eso no se perdona. Cuando sucedió lo dije, y me mantengo y me mantengo hasta el final. No hay alianza con el PRD", sentenció Quintana Martínez, dejando claro que la "traición" en el Senado es un factor determinante en la exclusión del sol azteca.
La dirigencia estatal del PAN ha fijado un plazo interno para definir su ruta electoral: junio de 2026. En esa fecha, los integrantes del Comité Directivo Estatal, la Comisión Permanente y el Consejo Estatal sesionarán para debatir si el partido competirá solo o en coalición. Este debate, según el dirigente, será "muy, muy fuerte" y servirá para proyectar las candidaturas por municipios y distritos, buscando evitar conflictos de género para el 2027.
Antes de iniciar cualquier diálogo externo, Quintana Martínez señaló la necesidad de primero consolidar las bases internas. El proceso requerirá que el PAN de Michoacán tenga claridad sobre su propia ruta y convicción antes de generar las condiciones para iniciar conversaciones con los partidos políticos que consideren convenientes para construir una alianza.
