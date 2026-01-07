PAN Michoacán descarta alianzas con Morena y PRD, pero deja abierta la puerta al PT

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Carlos Quintana Martínez, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, señaló directamente a los dos partidos con los que no hay ninguna posibilidad de una alianza electoral para el 2027: PRD y Morena; no obstante, con el resto de los institutos políticos no cerró las puertas del partido, incluyendo PT y PVEM, aliados de Movimiento de Regeneración Nacional.

En rueda de prensa, el líder panista indicó que la decisión final se tomará tras un proceso de escucha interna, pero anticipó que la exclusión de Morena y el PRD es firme. Al ser cuestionado directamente sobre la posibilidad de establecer una alianza con el Partido del Trabajo, Quintana Martínez se mostró cauteloso, pero no categórico en el rechazo, a diferencia de los otros dos institutos políticos.

El dirigente enfatizó que su postura inicial es trabajar para enfrentar el proceso electoral de forma individual, pero que está dispuesto a considerar otras opciones tras el diálogo con su militancia.