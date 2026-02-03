PAN Michoacán critica la visita de Sheinbaum: "No hay hasta ahorita grandes resultados por el Plan Michoacán"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la séptima visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la entidad, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Quintana Martínez, expresó su escepticismo sobre los logros concretos del gobierno federal en Michoacán, señalando que las cifras de problemas sociales y de inseguridad persisten sin una solución visible derivada de las estrategias implementadas.

Quintana Martínez destacó la gravedad de la situación social en el estado, mencionando datos preocupantes como la existencia de más de 4 millones de michoacanos en el extranjero y aproximadamente 220 mil jóvenes que no estudian ni trabajan. Ante este panorama, el líder panista manifestó que, si bien las visitas presidenciales son bienvenidas, la ciudadanía espera resultados tangibles, especialmente en el sector salud y en materia de seguridad.

El blanco principal de su crítica fue el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una iniciativa federal presentada con gran pompa y que, según el dirigente, no ha demostrado su impacto real. El PAN cuestiona la efectividad de esta estrategia, la cual incluye más de 100 acciones y una inversión de 57 mil millones de pesos. Para Quintana Martínez, la implementación no justifica la etiqueta de “plan”.