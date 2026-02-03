PAN Michoacán critica la visita de Sheinbaum: "No hay hasta ahorita grandes resultados por el Plan Michoacán"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la séptima visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la entidad, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Quintana Martínez, expresó su escepticismo sobre los logros concretos del gobierno federal en Michoacán, señalando que las cifras de problemas sociales y de inseguridad persisten sin una solución visible derivada de las estrategias implementadas.
Quintana Martínez destacó la gravedad de la situación social en el estado, mencionando datos preocupantes como la existencia de más de 4 millones de michoacanos en el extranjero y aproximadamente 220 mil jóvenes que no estudian ni trabajan. Ante este panorama, el líder panista manifestó que, si bien las visitas presidenciales son bienvenidas, la ciudadanía espera resultados tangibles, especialmente en el sector salud y en materia de seguridad.
El blanco principal de su crítica fue el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una iniciativa federal presentada con gran pompa y que, según el dirigente, no ha demostrado su impacto real. El PAN cuestiona la efectividad de esta estrategia, la cual incluye más de 100 acciones y una inversión de 57 mil millones de pesos. Para Quintana Martínez, la implementación no justifica la etiqueta de “plan”.
Además de la falta de resultados visibles, Quintana Martínez hizo un llamado a que el gobierno federal atienda las necesidades de los municipios, quienes —según él— han sido los más afectados por los recortes presupuestales.
El líder del PAN espera que, en esta ocasión, la presidenta ofrezca noticias concretas sobre el apoyo a las administraciones municipales, independientemente de su filiación política, para que puedan generar desarrollo económico y seguridad local.
Por último, expresó un voto de confianza condicionado a la obtención de resultados, pues —de lo contrario— el futuro del estado está en riesgo.
“Yo espero y le doy un voto de confianza y de resultado, porque de no dar resultado ¿a dónde va a parar, a dónde va a parar nuestro querido estado de Michoacán? Y los afectados, pues, son todas y todos por falta de oportunidades”, sentenció, reiterando la postura de su partido de apoyar solo si hay avances palpables para la tranquilidad y el desarrollo de todos los michoacanos.
mrh