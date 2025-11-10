PAN afirma que marcha de la generación Z no es partidista, pero llama a participar en ella

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido Acción Nacional (PAN) llamó a participar en la marcha del 15 de noviembre, cuya convocatoria se le atribuye a jóvenes de la Generación Z, protesta que ha caído en la duda su legitimidad al convertirse en bandera política de diversos personajes.
En rueda de prensa, el diputado federal David Cortés Mendoza, defendió la marcha, afirmando que no se trata de una movilización partidista, al tiempo de que, desde el comité estatal panista invitó a participar este fin de semana.
"Evidentemente el Partido Acción Nacional no está acompañando estas marchas, pero sí estamos respaldando que la sociedad salga y se involucre en los temas y en los aconteceres de nuestro país, y esta es una preocupación genuina de todos los mexicanos. El PAN no está organizando pero sí está apoyando a todas esas personas que con todas las ganas salen a exigir a este gobierno que quite sus manos que solo está vinculadas al narcotráfico".
Cortés Mendoza acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de una persecución a la oposición, los jóvenes inconformes y los medios de comunicación, y deje en segundo lugar atender con seriedad la crisis de seguridad que atraviesa el país.
Para el legislador, las protestas tienen su legitimidad en las y los jóvenes que han participado en otras movilizaciones contra la violencia, específicamente en las que se realizaron en Morelia y Uruapan.
"La legitimidad de las protestas la otorgan los propios jóvenes. Veremos qué tanta legitimidad tiene ese movimiento el 15 de noviembre. Aunque el Partido Acción Nacional (PAN) no está organizando estas marchas, sí estamos respaldando a la sociedad que sale a exigirle a este gobierno".
Por su parte, el también diputado federal, José Hinojosa Pérez, reforzó la tesis de la autonomía de la protesta, citando el ejemplo de Michoacán donde, según él, la respuesta ciudadana a la apatía federal fue masiva. Hinojosa contrastó la convocatoria presencial en la entidad, que reportó hasta 200 mil asistentes, con la supuesta indiferencia de la presidenta Sheinbaum hacia el estado, preguntándose si acaso sus "bots" podían explicar tal movilización real.
BCT