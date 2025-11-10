PAN afirma que marcha de la generación Z no es partidista, pero llama a participar en ella

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido Acción Nacional (PAN) llamó a participar en la marcha del 15 de noviembre, cuya convocatoria se le atribuye a jóvenes de la Generación Z, protesta que ha caído en la duda su legitimidad al convertirse en bandera política de diversos personajes.

En rueda de prensa, el diputado federal David Cortés Mendoza, defendió la marcha, afirmando que no se trata de una movilización partidista, al tiempo de que, desde el comité estatal panista invitó a participar este fin de semana.

"Evidentemente el Partido Acción Nacional no está acompañando estas marchas, pero sí estamos respaldando que la sociedad salga y se involucre en los temas y en los aconteceres de nuestro país, y esta es una preocupación genuina de todos los mexicanos. El PAN no está organizando pero sí está apoyando a todas esas personas que con todas las ganas salen a exigir a este gobierno que quite sus manos que solo está vinculadas al narcotráfico".