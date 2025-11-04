Palacio Municipal de Apatzingán cierra tras daños por manifestantes; reubican trámites

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de los hechos violentos registrados la noche del lunes en el centro de Apatzingán, el Ayuntamiento informó que las oficinas municipales ubicadas fuera del Palacio Municipal continuarán operando con normalidad.
En tanto, se precisó que las oficinas dentro del Palacio Municipal permanecerán cerradas temporalmente, hasta contar con los dictámenes estructural, patrimonial y eléctrico que garanticen la seguridad del personal y los visitantes.
Algunos trámites están siendo canalizados a la oficina de Jóvenes, ubicada en Esteban Vaca Calderón #384, Colonia Centro, como parte de las medidas para mantener la atención a la ciudadanía.
Los hechos violentos ocurrieron cuando una manifestación inicialmente pacífica en exigencia de justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder limonero Bernardo Bravo, derivó en actos de vandalismo contra el Palacio Municipal y otros espacios públicos. Con el paso de los minutos, un grupo de encapuchados lanzó proyectiles, forzó el acceso al edificio y causó daños en mobiliario, ventanales y documentos oficiales.
En respuesta, el Ayuntamiento de Apatzingán condenó enérgicamente los actos, atribuyéndolos a “grupos de choque cuyos objetivos están alejados de la verdadera construcción de la paz”. A través de un comunicado oficial, la administración municipal reafirmó su compromiso con la legalidad, el respeto a los espacios públicos y la seguridad ciudadana. Además, informaron que las investigaciones correspondientes ya están en curso para deslindar responsabilidades.
