Palacio Municipal de Apatzingán cierra tras daños por manifestantes; reubican trámites

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de los hechos violentos registrados la noche del lunes en el centro de Apatzingán, el Ayuntamiento informó que las oficinas municipales ubicadas fuera del Palacio Municipal continuarán operando con normalidad.

En tanto, se precisó que las oficinas dentro del Palacio Municipal permanecerán cerradas temporalmente, hasta contar con los dictámenes estructural, patrimonial y eléctrico que garanticen la seguridad del personal y los visitantes.