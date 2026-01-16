Pagos de refrendo vehicular en Michoacán aumentan 30 % en ingresos

Destacó que aquellas personas que paguen el refrendo vehicular lo pueden hacer digitalmente, en refrendodigital.michoacan.gob.mx/, por medio de tarjeta de crédito o débito, acción que solo requiere minutos para reflejarse en el sistema, lo que garantiza seguridad y transparencia.

Finalmente, el responsable de las finanzas públicas en Michoacán manifestó que quienes deseen pagar en efectivo deberán generar una orden en la plataforma o solicitarla en las oficinas de Recaudación del estado. Con este documento, podrán efectuar sus operaciones en sucursales bancarias, tiendas de autoservicio o de conveniencia.