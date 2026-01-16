Pagos de refrendo vehicular en Michoacán aumentan 30 % en ingresos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la primera quincena de enero, las operaciones del refrendo vehicular 2026 registraron un aumento del 15 por ciento e ingresos de casi 30 por ciento más que en el mismo período de 2025, informó el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro.
La ciudadanía está respondiendo con puntualidad al pago de este derecho anual, al grado de que, en el lapso de los últimos días, la cifra de refrendos vehiculares pagados es de 247 mil 841 operaciones, a las cuales se les ha aplicado el 10 por ciento de descuento como estímulo al orden y la puntualidad, explicó.
Destacó que aquellas personas que paguen el refrendo vehicular lo pueden hacer digitalmente, en refrendodigital.michoacan.gob.mx/, por medio de tarjeta de crédito o débito, acción que solo requiere minutos para reflejarse en el sistema, lo que garantiza seguridad y transparencia.
Finalmente, el responsable de las finanzas públicas en Michoacán manifestó que quienes deseen pagar en efectivo deberán generar una orden en la plataforma o solicitarla en las oficinas de Recaudación del estado. Con este documento, podrán efectuar sus operaciones en sucursales bancarias, tiendas de autoservicio o de conveniencia.
