Pago digital de trámites e impuestos estatales pasó del 10 al 65 %: Luis Navarro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En 2021, solamente 10 por ciento de la población michoacana pagaba digitalmente sus trámites, derechos e impuestos estatales; ahora, en 2025, el 65 por ciento de la ciudadanía recurre a esa herramienta que agiliza operaciones en las dependencias públicas, fortalece la recaudación y transparenta el ingreso de los recursos públicos.

Así lo declaró el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro, quien explicó que con el Gobierno Digital, uno de los ejes transversales de la gestión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se eliminó el pago con dinero en efectivo en las cajas de las oficinas de Recaudación establecidas en la geografía michoacana, para evitar riesgos a la ciudadanía, agilizar las operaciones desde cualquier equipo seguro y registrar el ingreso de los recursos con mayor transparencia.

No obstante, dijo que, gracias a las acciones y gestiones de la dependencia, a través de Gobierno Digital, "pasamos de alrededor de 500 puntos de cobro como sucursales bancarias, centros comerciales y tiendas de conveniencia, a mil 100 establecimientos en la entidad, donde la población tiene la posibilidad de efectuar pagos en efectivo".