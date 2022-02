Pago a eventuales de educación no está contemplado en presupuesto: Torres Piña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El pago a trabajadores eventuales del Sector Educativo no está contemplado dentro del presupuesto estatal, aseguró el titular de la Secretaría de Gobierno, Carlos Torres Piña, minutos antes de que maestros de la CNTE irrumpieron en las instalaciones de Casa Michoacán la mañana de este lunes.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal dijo que no hay condiciones ni planeación administrativa- económica para atender el tema, ya que, recordó, el pago a eventuales se prestaba a irregularidades.

"El pago de eventuales y programas especiales, eso no se va a cubrir porque se prestaba de muchas irregularidades, de personas que posteriormente no existen o no acudían a las áreas labores", sostuvo.

Mencionó que hay otras denuncias y problemas en los que maestros solicitan la intervención de la Secretaría de Educación, y que se revisarán y atenderán poco a poco para resolverlos.

