Paga Gobierno de Michoacán 12 mmdp de deuda; alista plan financiero para cierre de administración

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que se busca dejar las finanzas saneadas para la siguiente administración
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán ha pagado más de 12 mil millones de pesos de deuda que se arrastraba del gobierno anterior, informó el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), Luis Navarro García, al precisar que la creación del Gobierno Digital y la digitalización de diversos trámites gubernamentales incrementaron la recaudación hasta en un 250 por ciento.

En conferencia de prensa, destacó que han sido varios los pagos concretados en lo que va de la administración, principalmente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a Pensiones Civiles, incluso a proveedores.

"Pagos de adeudos de la administración anterior, prácticamente no debemos nada al IMSS, al SAT, a Pensiones Civiles, a proveedores, muy poco de la administración anterior. Hay que ser muy puntuales: son más de 12 mil millones de pesos que el Gobierno ha pagado y eso de repente no lo vemos"
Además, se ha logrado el pago de 96 quincenas de manera puntual a empleados de Gobierno y del sector educativo; y Michoacán es de los estados con menos observaciones en el país por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando en 2021 se contaba con una gran cantidad de observaciones por más de 13 mil millones de pesos, y a la fecha no existen.

También indicó que hay acreditaciones en tiempo real de los pagos realizados, así como el incremento del 10 al 65 por ciento en pagos digitales y la digitalización, que es sinónimo de confianza y combate a la corrupción.

En ese tenor, Navarro García puntualizó que hay un incremento del 250 por ciento en la recaudación, es decir, de estar en 3 mil millones de pesos al inicio de la administración, hoy es de 8 mil 500 millones, sin la creación de nuevos impuestos.

Ante este panorama, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que al concluir su administración, en 2027, haya finanzas sanas para quien llegue a la gubernatura del estado.

"Nuestro plan en cuanto a las finanzas es que en 2027 sea un año excelente en materia financiera para dejar totalmente saneadas las finanzas del Gobierno Estatal para la próxima administración"
