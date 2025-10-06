Paga Gobierno de Michoacán 12 mmdp de deuda; alista plan financiero para cierre de administración

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán ha pagado más de 12 mil millones de pesos de deuda que se arrastraba del gobierno anterior, informó el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), Luis Navarro García, al precisar que la creación del Gobierno Digital y la digitalización de diversos trámites gubernamentales incrementaron la recaudación hasta en un 250 por ciento.
En conferencia de prensa, destacó que han sido varios los pagos concretados en lo que va de la administración, principalmente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a Pensiones Civiles, incluso a proveedores.
Además, se ha logrado el pago de 96 quincenas de manera puntual a empleados de Gobierno y del sector educativo; y Michoacán es de los estados con menos observaciones en el país por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando en 2021 se contaba con una gran cantidad de observaciones por más de 13 mil millones de pesos, y a la fecha no existen.
También indicó que hay acreditaciones en tiempo real de los pagos realizados, así como el incremento del 10 al 65 por ciento en pagos digitales y la digitalización, que es sinónimo de confianza y combate a la corrupción.
Ante este panorama, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que al concluir su administración, en 2027, haya finanzas sanas para quien llegue a la gubernatura del estado.
RPO