Paga Gobierno de Michoacán 12 mmdp de deuda; alista plan financiero para cierre de administración

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán ha pagado más de 12 mil millones de pesos de deuda que se arrastraba del gobierno anterior, informó el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), Luis Navarro García, al precisar que la creación del Gobierno Digital y la digitalización de diversos trámites gubernamentales incrementaron la recaudación hasta en un 250 por ciento.

En conferencia de prensa, destacó que han sido varios los pagos concretados en lo que va de la administración, principalmente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a Pensiones Civiles, incluso a proveedores.