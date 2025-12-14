Pátzcuaro tiene intervención integral para el rescate del patrimonio: alcalde

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Pátzcuaro tiene intervención integral para el rescate del patrimonio por parte de Gobierno del Estado, resaltó el alcalde, Julio Alberto Arreola Vázquez, durante la inauguración de la restauración de la Plaza Gertrudis Bocanegra.

Con el espacio renovado, indicó, se reconoce la huella de la mujer que dio lección a todos los patzcuarenses al luchar por la Independencia de México y defendió los valores que hoy poco a poco se retoman.

La imagen urbana del Centro de Pátzcuaro, dijo, es uno de los mayores retos que hoy se tienen, más porque inició con la construcción del nuevo Mercado “Vasco de Quiroga” y la restauración de la Plaza Gertrudis Bocanegra.

Con supervisiones por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), señaló que se logró una intervención integral respetando el legado histórico y recuperando aspectos que con el tiempo se fueron perdiendo, incluyendo la flora.

Por lo que indicó que Pátzcuaro es agente de transformación y el Ayuntamiento ha asumido su responsabilidad en la preservación del patrimonio.

