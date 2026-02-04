Pátzcuaro será sede de la Celebración Nacional de Cocineras y Cocineros Tradicionales de México 2026

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 13 al 15 de febrero, Pátzcuaro se convertirá en el punto de encuentro de los sabores, saberes y tradiciones de México con la Celebración Nacional de Cocineras y Cocineros Tradicionales de México 2026, que reunirá a representantes de más de 16 estados del país en la Plaza Vasco de Quiroga.

El presidente municipal Julio Arreola destacó que este evento coloca a Pátzcuaro como un referente nacional de la gastronomía tradicional y del turismo cultural. “Para nosotros es un orgullo que Pátzcuaro sea el epicentro de un encuentro que reconoce a quienes preservan nuestras raíces a través de la cocina. La gastronomía tradicional es identidad, es historia y también es desarrollo para nuestras comunidades”, expresó.

Durante tres días, visitantes y habitantes podrán disfrutar de una amplia muestra gastronómica con platillos emblemáticos de distintas regiones del país, además de mezcal y cervezas artesanales, artesanías, productos locales, talleres, conversatorios, trueque tradicional, presentaciones culturales y un programa académico enfocado en la preservación del patrimonio culinario.