¡Pátzcuaro se ilumina hoy con su nacimiento monumental y árbol navideño!: Sectur

El nacimiento monumental de Pátzcuaro es único en su tipo, ya que cuenta con más de 26 piezas creadas por personas artesanas de Michoacán, donde están integrados productos de las siete regiones del estado, como chuspata, barro moldeado, textil, máscaras de madera y popotillo de grano de maíz, provenientes de Pátzcuaro, Uruapan, Morelia, Apatzingán, Playas de Michoacán, Zamora, y el País de la Monarca, recordó la Sectur.

“Todo está listo para que los asistentes disfruten de un momento lleno de luz, tradición y espíritu navideño en el corazón del Pueblo Mágico”, explicó el titular de la política turística de “el alma de México”.