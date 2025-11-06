Pátzcuaro rompe récord de visitantes en Noche de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La celebración de la Noche de Muertos en Pátzcuaro alcanzó este año uno de sus mejores momentos, tanto por la afluencia turística como por la organización y el ambiente familiar que prevaleció en toda la región lacustre. De acuerdo con el presidente municipal, Julio Arreola, la festividad cerró con saldo blanco y una cifra preliminar de casi 400 mil visitantes, quienes disfrutaron de una amplia oferta cultural, artística y gastronómica.

El alcalde destacó que el éxito de la temporada se debió a una intensa promoción nacional e internacional, así como a la coordinación entre el Gobierno Estatal, los municipios de la zona y los prestadores de servicios turísticos. “Todos nos pusimos las pilas, desde los comerciantes hasta los hoteleros y las escuelas que colocaron altares en distintos puntos de la ciudad”, afirmó. Además, mencionó que los panteones, como el de Tzurumútaro y el nuevo punto turístico de Urandén, registraron un crecimiento notable en asistencia.