Pátzcuaro recibirá este septiembre a Netflix, Amazon y Disney en Reunión Nacional de Comisiones Fílmicas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Bajo el lema “Lo viste en pantalla, ¡lo vives en Michoacán!”, el estado se prepara para recibir la 13ª Reunión Nacional de Comisiones Fílmicas de México, del 3 al 6 de septiembre en Pátzcuaro, encuentro que reunirá a representantes de la industria cinematográfica nacional e internacional.

Este foro contará con la participación de figuras clave de Amazon, Netflix y Walt Disney Studios, así como de la Motion Pictures Association, que agrupa a los principales estudios de Hollywood y plataformas de streaming.

En el marco del evento, también se conmemorará el 30 aniversario de la Comisión Mexicana de Filmaciones del IMCINE, con la asistencia de enlaces estatales de más de 20 estados y 5 municipios. Entre los temas a discutir se encuentran las leyes de filmación en México, la colaboración del INAH en producciones audiovisuales, y el papel de las Comisiones Fílmicas en coordinación con la industria privada.

El Pueblo Mágico de Pátzcuaro fue elegido como sede por su relevancia cultural y cinematográfica. Ahí se han rodado películas icónicas como “Maclovia” con María Félix y Emilio “el Indio” Fernández; la animación clásica de Disney “Los tres caballeros”, y recientemente, la cinta “Coco” de Disney Pixar, que retrata las tradiciones de la Noche de Muertos en la ribera del lago.

Este encuentro refuerza la posición de Michoacán como un espacio con alto potencial para producciones audiovisuales, gracias a sus escenarios naturales, riqueza cultural y patrimonio histórico.

