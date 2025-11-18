Pátzcuaro recibe a magistrados nacionales e internacionales en jornada de intercambio cultural y legal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, recibió a un distinguido grupo de magistradas y magistrados de diversas partes de México, así como a ponentes provenientes de Uruguay, Argentina, Perú y España, en un evento que destacó la relevancia histórica y cultural del municipio.

El encuentro tuvo lugar en la Sala de Banderas, espacio protocolario que el alcalde describió como emblemático para los patzcuarenses. Durante su mensaje, Arreola compartió con los asistentes la riqueza histórica y cultural de Pátzcuaro, expresando su alegría por el recibimiento.

Un punto central de la reunión fue la conversación sobre los esfuerzos actuales para que Pátzcuaro obtenga el nombramiento de Patrimonio Mundial.