Pátzcuaro, Playa Azul y más compiten en Lo Mejor de Michoacán 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A unos días de cerrar la convocatoria, la Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán recordó a la ciudadanía que aún está a tiempo para votar por sus experiencias favoritas en los premios Lo Mejor de Michoacán 2025, cuyo plazo vence el próximo 10 de septiembre.
Los reconocimientos celebran la diversidad de paisajes, gastronomía, cultura, hospitalidad y talento local, a través de 23 categorías que van desde “mejor vivencia religiosa” hasta “mejor influencer turístico”, pasando por propuestas únicas como wedding planners, cocineras tradicionales o eventos artesanales.
Entre los nominados se encuentran actividades emblemáticas como la liberación de tortugas en Playa Azul, la Festividad del Cristo Rey de Patamban, el restaurante La Casa de Blanca, el proyecto Pátzcuaro en tus sentidos, la ceramista Tatiana Ruano, y los talleres artesanales de San José de Gracia y Santa Clara del Cobre, entre otros.
La ciudadanía puede votar directamente en el sitio oficial:
https://lomejordemichoacan.com/
Desde la dependencia estatal se enfatizó que este ejercicio busca reconocer y difundir las mejores experiencias turísticas del estado, promoviendo el orgullo por lo local y estimulando la economía de las regiones.
Los ganadores serán elegidos por el público a través de su voto y dados a conocer tras el cierre del periodo de participación.
agm