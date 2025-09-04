Pátzcuaro, Playa Azul y más compiten en Lo Mejor de Michoacán 2025

Entre los nominados se encuentran actividades emblemáticas como la liberación de tortugas en Playa Azul, la Festividad del Cristo Rey de Patamban, el restaurante La Casa de Blanca, el proyecto Pátzcuaro en tus sentidos, la ceramista Tatiana Ruano, y los talleres artesanales de San José de Gracia y Santa Clara del Cobre, entre otros.

La ciudadanía puede votar directamente en el sitio oficial:

https://lomejordemichoacan.com/

Desde la dependencia estatal se enfatizó que este ejercicio busca reconocer y difundir las mejores experiencias turísticas del estado, promoviendo el orgullo por lo local y estimulando la economía de las regiones.

Los ganadores serán elegidos por el público a través de su voto y dados a conocer tras el cierre del periodo de participación.

agm