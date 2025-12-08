Pátzcuaro enciende su espíritu navideño con árbol, caravana y nacimiento monumental

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una asistencia multitudinaria y un ambiente lleno de emoción, el presidente municipal Julio Arreola encabezó el encendido oficial del árbol navideño y del nacimiento monumental, que este año celebró su décimo aniversario, consolidándose como una de las tradiciones más importantes de Pátzcuaro.

El evento comenzó con la caravana navideña, organizada por el DIF Municipal y dirigida por su presidenta, Andrea Rodríguez Rodríguez, la cual recorrió las calles del Centro Histórico, reuniendo a cientos de niñas, niños, jóvenes y familias completas. La caravana fue recibida con aplausos, luces, música y sonrisas, convirtiéndose en todo un éxito por la gran participación ciudadana y el ambiente festivo que generó.