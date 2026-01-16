Pátzcuaro en revisión de la UNESCO para convertirse en patrimonio mundial de la humanidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El destino de Pátzcuaro como posible Patrimonio Mundial ante la UNESCO se encuentra en una fase crucial de evaluación. El expediente presentado por México está siendo revisado por el Comité de Expertos Independiente, y será el Comité de Patrimonio Mundial quien emita el veredicto definitivo en junio de este año. Sin embargo, autoridades han sido enfáticas al señalar que, si bien la paz es deseable, la decisión final se basará estrictamente en criterios culturales, desvinculando el proceso de la coyuntura de seguridad que atraviesa la región.

Andrés Morales Arciniega, representante de México ante la UNESCO e involucrado en el seguimiento del proceso, fue claro al respecto de los factores que influyen en la evaluación global. A pesar de las preocupaciones sobre los actos violentos registrados recientemente en el municipio, la valoración de la UNESCO se centra en un elemento fundamental y específico, lo cual ofrece un respiro a la comunidad que busca el reconocimiento internacional.

Pátzcuaro, ciudad que se distingue por su profunda herencia cultural y su valor histórico, posee un capital simbólico vasto que justifica su postulación. Este municipio, que se mantiene como un destino turístico emblemático, es célebre por su centro histórico definido por arquitectura barroca y neoclásica, sus calles empedradas, y la persistencia de las tradiciones ancestrales Purépechas, como se manifiesta en su célebre celebración del Día de Muertos.

La riqueza artesanal es otro pilar de su candidatura, con una producción destacada en cerámica y objetos de barro que han trascendido fronteras. Esta combinación de patrimonio material e inmaterial es precisamente lo que México busca certificar ante la comunidad internacional, consolidando su identidad cultural más allá de los problemas coyunturales.

En este contexto, Morales Arciniega enfatizó que el comité evaluador internacional se enfocará en el valor intrínseco del sitio, y no en las condiciones políticas o de seguridad actuales.

"Aquí lo que se analiza sobre todo son el valor universal excepcional que tiene Pátzcuaro para ser considerado patrimonio mundial. Eso es lo que entra a evaluar el comité, no evalúa ni las condiciones políticas."