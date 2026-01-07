Pátzcuaro buscará ser ciudad Patrimonio en mayo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los trabajos para fortalecer el expediente que se tiene ante la Unesco para que Pátzcuaro se convierta en Patrimonio Mundial como Sitio de Memoria Humanística y Confluencia Cultural continúan; el Ayuntamiento busca que este nombramiento se dé en mayo próximo.

En entrevista, el alcalde Julio Alberto Arreola Vázquez enfatizó que se trata de un compromiso mayor no solo con los patzcuarenses, sino con todos los turistas, para mostrar la riqueza cultural e histórica que tiene el Pueblo Mágico.

Desde la reubicación del comercio que se encuentra en la zona de la Basílica y la adquisición de un terreno para su instalación, además de la restauración del Colegio Jesuita, puntualizó, forman parte de las acciones que se estarán impulsando durante este primer trimestre del año, a fin de fortalecer el expediente que se tiene, además de atender las observaciones que se han derivado del mismo.

"La verdad es un compromiso y esperamos que por ahí de mayo, como se comentó, pero este mismo año se dé esta noticia que sea favorable para nosotros", dijo.

Recordó que el expediente se entregó el año pasado a las autoridades de la Unesco, pero que se tiene cuatro años trabajando en el tema.