Otorgados en Michoacán, mil 500 créditos de Infonavit en lo que va del año

“Hoy las viviendas que no tienen esas condiciones no son sujetas a un crédito de Infonavit, el trabajador tiene su crédito garantizado mas no para viviendas que no cuenten con esos satisfactores que les van a permitir permanecer en la vivienda y que les van a permitir que esa vivienda tenga incluso plusvalía”.

Finalmente, Sergio Adem llamó a todos esos trabajadores que por diversos motivos dejaron en abandono sus viviendas a acercarse al Infonavit para conocer el estatus de su crédito y poder recuperar su patrimonio, porque siguen siendo de su propiedad, al estar escrituradas al momento de haber recibido su crédito.

“Esas casas que están en abandono, que se sepa que no son de alguna autoridad, siguen siendo de la gente que las compró; desde que un trabajador adquiere un crédito se le escritura la vivienda, esas viviendas que podrían ser leídas como factibles de compra porque piensan que a lo mejor están en remate, son viviendas de trabajadores, entonces sí hay que tener mucho cuidado, que no sean motivos de invasión porque a quien están afectando es a otro trabajador”, concluyó.

RYE