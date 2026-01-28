Orquesta Sinfónica de Michoacán celebrará el amor y la amistad con concierto especial

El programa incluye la Obertura La Gazza Ladra, de Gioachino Rossini; arias de Giacomo Puccini; y la Quinta Sinfonía de Ludwig van Beethoven, una selección que combina dramatismo, romanticismo y fuerza sinfónica.

La entrada tendrá una cuota de recuperación de 50 pesos, y los boletos estarán disponibles a partir de este viernes 30 de enero, en un horario de 09:00 a 18:00 horas, directamente en las oficinas del Teatro Melchor Ocampo.

Este concierto marca el arranque de un nuevo año musical para la Osidem, consolidándose como uno de los principales referentes culturales de Michoacán.

SHA