¡Orgullo local! La Guía Michelin recorrerá Michoacán en busca de gastronomía de clase mundial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Integrantes de la Guía Michelin visitarán Michoacán este año para evaluar la cocina tradicional y la diversidad gastronómica de la entidad, con el objetivo de que se integren a las recomendaciones y distinciones de mayor prestigio internacional, el titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

La Guía Michelin es un referente mundial en turismo gastronómico, califica la excelencia de restaurantes y hoteles mediante un sistema de estrellas y llaves que reconocen la calidad de la cocina, el servicio y confort, con la finalidad de orientar a los viajeros hacia destinos y experiencias únicas.